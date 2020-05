Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve ha lavorato a lungo con il Boca per eliminare del tutto la clausola, inserita al momento della cessione, sulla ripartizione della possibile vendita di Rodrigo Bentancur. L’ultimo accordo porterà a un graduale calo, nel corso degli anni, della percentuale sulla futura rivendita. In cambio il club argentino avrà un bonus fisso, da 2 milioni, che la Juve verserà ogni anno (fino al 2024). Per arrivare, in un prossimo futuro, a gestire in totale indipendenza il cartellino di Bentancur. Che al momento, nonostante la corte del Barcellona, resterà a Torino. Per la gioia di Sarri.