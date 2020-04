Due milioni l'anno per otto anni, così viene premiato il Boca Juniors. Che porteranno strada facendo il prezzo di Bentancur fino a un massimo di 26,5 milioni circa. E parallelamente, stagione dopo stagione, cala la percentuale sulla futura rivendita che la Juve dovrà versare nelle casse del club argentino fino alla definitiva estinzione dell'accordo. Che in questo momento rende Bentancur ancora invendibile o quasi, con una percentuale ancora troppo alta da versare al Boca (compresa tra il 40% il 45%), per quanto la cessione dell'uruguaiano non sia nei programmi bianconeri anche da un punto di vista tecnico.