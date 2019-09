Il trasferimento di Jerome Boateng alla Juventus è sfumato per volontà del club bianconero. Come riporta Tuttosport, il club bianconero aveva bloccato il calciatore avendo avuto un accordo sia con lui che con il club tedesco che avrebbe fatto partire 'Boa' in prestito secco. Dopo una mattinata di valutazioni sulla rosa e sui difensori della Juve, tuttavia, la società ha deciso di lasciare tutto invariato. Niente Boateng e fiducia in Rugani. Nell'ultimo giorno di mercato la Juve è rimasta ferma.