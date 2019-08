Boateng blinda Federico Chiesa. Nel corso della conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina il nuovo acquisto viola ha parlato anche dell'esterno classe '97, obiettivo di mercato della Juventus: "​Chiesa è stato molto aperto nei miei confronti, tutti mi parlavano benissimo di lui, ma non mi aspettavo fosse così tanto forte, non so chi lo può fermare. Sono contentissimo che rimarrà alla Fiorentina, perché cambia le stagioni intere. Ci capiamo sia dentro che fuori dal campo".