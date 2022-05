E adesso? Cosa succede? Dopo una serata da riscrivere e da lasciare nei ricordi, la Juve riparte dal mercato. E sul mercato c'è Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il croato sarebbe pronto un biennale a 6 milioni di euro, con un'opzione per il 2025. Di fatto, è l'ufficializzazione del passaggio al 4-3-3.



VALUTAZIONI IN CORSO - Nei prossimi giorni, per il quotidiano, saranno fatte le valutazioni definitive da parte dei vertici della Juventus. Per ora, però, lo stesso Perisic si può definire bloccato. Restano dunque sempre meno margini per una permanenza di Perisic all'Inter, nonostante le parole di Marotta: "Ne parleremo a fine stagione", aveva raccontato l'ad nerazzurro Marotta.