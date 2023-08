"Qualcosa può ancora succedere", aveva dichiarato Massimiliano Allegri negli ultimi giorni sul mercato della Juve. Quel qualcosa, riguarda anche l'attacco, perché la dirigenza sta lavorando per la possibile cessione di Moise Kean, come raccontato (QUI) . Se l'italiano partisse, a quel punto Cristiano Giuntoli è pronto a dare ad Allegri un nuovo giocatore.Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve per sostituire Kean, avrebbe bloccato Alvaro Morata. Per lo spagnolo sarebbe il terzo ritorno a Torino e nelle ultime settimane, il giocatore dell'Atletico era stato cercato anche dall'Inter e dalla Roma. Tutto dipenderà dall'uscita di Moise e a quali condizioni l'italiano lascerà la Juve.