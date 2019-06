Federico Chiesa bloccato dalla Juve. Il numero 25 della Fiorentina avrebbe infatti scelto il proprio futuro e si vede con i colori bianconeri addosso. Lo riporta Sky Sport, che spiega come il classe 1997 abbia già l'accordo di massima con la dirigenza bianconera, tanto da riferire anche i dettagli del contratto: 5 anni a 5 milioni netti a stagione. Un fatto che si colloca a metà del passaggio tra una proprietà e l'altra in casa viola, con i Della Valle che stanno cedendo la società a Commisso.



COSA MANCA - La domanda, ora, è solo una: cosa manca? Proprio l'accordo tra Juventus e Fiorentina, non proprio un dettaglio. Sì, perché se ieri sera la "vecchia" viola ha voluto blindare il giocatore con un comunicato - "L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà" -, non è scontato che la nuova proprietà possa fare la stessa cosa. Oppure aprire a una cessione. In questo senso la situazione resta aperta e in divenire. Intanto, però, la Juve si è assicurata un accordo di massima con uno dei maggiori talenti del calcio italiano.