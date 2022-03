Bloccato Bellanova. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve ha già mosso passi concreti nei confronti dell'entourage del giocatore e dello stesso Cagliari: in via di definizione una proposta da quasi dieci milioni di euro tra parte fissa e bonus che sembra mettere tutti d'accordo, con in più la predisposizione a parlare di un'altra stagione in prestito in Sardegna nel caso in cui il gruppo di Walter Mazzarri riuscisse a ottenere la salvezza in serie A.