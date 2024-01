Juve, il futuro di Soulé

Tempo, anche, di decisioni. La Juventus inizia a impostare il futuro. Quello prossimo e quello che va decisamente oltre i prossimi sei mesi. E il direttore Giuntoli, sì, ha preso intanto la decisione di bloccare due possibili cessioni in prestito:Dunque, al momento non si muove nulla. In ottica estate sembra però che la Juventus stia seriamente considerandoIl centrocampista argentino ha realizzato 7 gol e 1 assist nella prima metà della stagione con la maglia giallazzurra. Mati è andato in gol anche oggi, in una prestazione certamente meno brillante rispetto alle ultime, contro il Monza. La Juventus punta a farlo rimanere in prestito al Frosinone per l'intera stagione. Questo, secondo la strategia del club, aumenterebbe l'interesse di club inglesi come. La Juventus mira a mettere a bilancio un'operazione potenziale valutata intorno ai 30 milioni di euro, considerati irrinunciabili per il club bianconero.