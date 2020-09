Bloccata la cessione di Mattia De Sciglio, almeno per il momento. Il difensore della Juventus era ad un passo dall'accordo con la Roma in prestito secco con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Sembrava fatta e invece il no di Karsdorp al Genoa ha bloccato l'affare sull'asse Juve-Roma visto che l'olandese vuole giocarsi le sue carte in giallorosso. Già nel fine settimana potrebbe essere titolare contro il Genoa, bloccando così il trasferimento di De Sciglio nella capitale. Con la Roma c'è un asse di mercato molto attivo, con l'arrivo di Edin Dzeko in bianconero ancora congelato finché Milik non darà l'ok al trasferimento in giallorosso dal Napoli.