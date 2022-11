per la porta del futuro, infatti, è sempre più concreta la candidatura di Guglielmodell’Empoli. 26 anni, in grande ascesa in Serie A e già nel giro della Nazionale, piace molto alla Juve e ha costi accettabili per il cartellino (15-20 milioni), oltre a uno stipendio molto più che abbordabile. I rapporti con l'Empoli, poi, sono ottimi e da molto tempo, così i dirigenti bianconeri ragionano sull'investimento. Qualche contatto, seppur sottotraccia, c’è già stato, spiega la Gazzetta, e nuovi aggiornamenti sono previsti in queste settimane di sosta per il Mondiale in Qatar.La Juve si prepara per entrare in azione a gennaio, l'obiettivo è prendere Vicario subito per anticipare la probabile asta estiva, lasciandolo però (almeno) altri sei mesi in prestito in Toscana. Cherubini vuole assicurarsi già in inverno il sì di Vicario e dell’Empoli, così da programmare con calma il dopo Szczesny, il cui contratto scade nel 2024. Interesse forte e discorsi già avviati, quindi. E quella di Torino sarebbe una delle soluzioni più gradite dal portiere azzurro, anche lui juventino fin da bambino, chiosa la Gazzetta.