Questa sera inizierà la Champions League, con la Juve costretta a guardare le altre nonostante si fosse guadagnata la partecipazione sul campo. I giocatori bianconeri saranno quindi a riposo ma non la dirigenza.Europa League e Conference. L'obiettivo è osservare da vicino potenziali acquisti per gennaio/giugno e approfondire relazioni e contatti per future trattative.In generale, la Juve guarda con attenzione alle piste francesi, in particolare per rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo le vicende legate a Paul Pogba. Oltre a Manu Kuadio Koné del Borussia Moenchengladbach e Habib Diarra dello Strasburgo, c'è un nuovo profilo, riporta Gazzetta dello Sport, nella lista di Giuntoli. Si tratta di24 anni, che ha il contratto in scadenza con il Monaco nel 2025.