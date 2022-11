"C’è un ragazzo che sulla fascia corre come il vento e che già da bambino faceva parlare di sé, da predestinato. Il suo nome poi rimane impresso a tutti gli osservatori che vanno a visionarlo perché difficile da dimenticare: si chiamaed è l’ultimo prodotto di pregio della gioielleria Lione". Apre così Tuttosport, che spiega come gli scout bianconeri abbiano messo gli occhi sul terzino destro classe 200, che rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Nonostante la giovane età, infatti, si sta confermando ai massimi livelli da titolare. Ha il doppio passaporto, francese (dove è nato) e portoghese ma gioca con la Francia. E di recente è finito nel mirino dei principali club d’Europa. Sa giocare da terzino a 4, ma anche nel 3-5-2 o nel 3-4-1-2, e il Lione per lui chiede tra i 15 e i 20 milioni. E' in scadenza di contratto nel 2024, ma c'è la concorrenza delle top di Liga, Real e Barcellona e delle big della Premier, Chelsea e Manchester United.- Non solo lui. Come colpo francese, la Juve sonda anche Marcus Thuram, attaccante in scadenza con il Borussia Moenchengladbach che sarà impegnato al Mondiale in Qatar in queste settimane. Il figlio dell'ex Juve Lilian, in 15 partite in Bundesliga ha segnato 10 gol e confezionato 3 assist, tanto che anche il Bayern Monaco lo ha inserito nella lista dei desideri di mercato per la prossima stagione. E anche la Juventus si è informata sulla situazione dell’attaccante francese, sapendo che da tempo sulle sue tracce c’è anche un altro club italiano, ovvero l’Inter. E i bianconeri ne osserveranno le evoluzioni pure al Mondiale...