Blitz di mercato dellache con una fiammata brucia le concorrenti e blocca il difensore classe 2003 del. Affare fatto, o quasi. Mancano dei dettagli da sistemare tra i club e la chiusura definitiva potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Nel reparto, invece, potrebbe lasciare Torino Koni, su di lui sono forti Frosinone e Genoa, con i rossoblù potenzialmente in pole se inserissero l'obbligo di riscatto nell'affare.Quello di Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003, é un colpo in prospettiva del club bianconero che, dopo averlo preso - come riporta Sky Sport -, potrebbe decidere di mandarlo per una stagione in prestito.