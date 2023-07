In attesa che Giuntoli diventi a tutti gli effetti un nuovo dirigente della Juve, chi continuerà ad operare senza sosta èper quanto già fatto fino a qui. Il rinnovo di Rabiot, gli acquisti di Milik e Weah ma adesso inizia la parte più difficile. Quella delle cessioni che dovranno aggiungersi all'addio di Kulusevski. E su questo fronte sono attese novità in settimana, quando Manna volerà a Londra.A LONDRA PER LE CESSIONI- Due giorni di "riposo" ma da martedì, come riferisce Tuttosport, il dirigente bianconero sarà nuovamente in prima fila. Per quel giorno potrebbe esserci infatti un nuovo incontro con l'Empoli per provare ad avvicinarsi ulteriormente a Fabiano Parisi.; si proverà ad individuare la formula giusta per l'operazione. Poi, sempre a proposito di cessioni, il dirigente della Juve verificherà le opzioni dalla Premier per Arthur (su cui c'è l'interesse del Brighton) e Mckennie (che per ora chiude la porta alle opzioni turche).