1









Niente aereo stavolta, sarebbe stato certamente troppo. Come è consuetudine nel campionato 'ripartito' post Coronavirus, la Juve sarà in trasferta il giorno stesso della partita. I bianconeri, infatti, raggiungeranno Milano con il pullman griffato e non in aereo, come capitato per Bologna e Genova. Torino-Milano in autostrada, insomma: come racconta Tuttosport, infatti, stavolta nessun traffico cronico. I soliti rallentamenti, sì, ma niente lavori in corso e ritardi certi.