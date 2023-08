La Juve blinda il futuro: Kenan Yildiz. Il club bianconero ha deciso di tenersi stretto il talento classe 2005, che in poco tempo ha convinto tutti. Prima la tournée, poi il debutto in A e la seconda presenza: sempre in campo, anche sull'1-1 contro il Bologna, davanti a gente come Kean, Miretti e Kostic. Il suo talento e i suoi lampi per provare a vincere una gara complessa, una mossa che sa di enorme stima per lui, nel presente e verso il futuro.. E anche la Juventus tutta, che ha deciso di rispondere subito al mercato che chiama: come scrive la Gazzetta,Il suo percorso è stato chiaro, ma anche molto rapido. Dopo l'U19, è arrivata la Next Gen (8 presenze nella seconda parte della scorsa stagione) e poi subito tra i grandi, dal precampionato in poi, con la conferma guadagnata sul campo. La Juve ha scommesso su Yildiz strappandolo alle giovanili del Bayern Monaco e battendo la forte concorrenza e ora ci punta forte.