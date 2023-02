Anche nei momenti più difficili e delicati, anche quando l'oggi sembra offrire ben poche certezze per il domani, un motivo per sorridere lo si può sempre trovare. Nel caso della, che dopo la penalizzazione di 15 punti sta vivendo una delle fasi più complicate della sua storia, la "speranza" è rappresentata da, che ormai è pronto a legarsi a vita (o quasi) con la Vecchia Signora con un contratto da circanetti a stagione,. Secondole ultime indiscrezioni, infatti, l'accordo è già stato trovato, al punto che mancano solo le proverbiali firme e l'annuncio.- L'idea di continuare il matrimonio con la Juve, del resto, frullava nella testa del brasiliano già dall'estate 2021, quando aveva rifiutato le avances del. Nel frattempo alla Continassa è successo di tutto, ma Danilo è rimasto un punto fermo della squadra, anzi si è elevato al rango di capitano (già per il presente, vista la prolungata assenza di Leonardo) giocando sempre e comunque, e soprattutto diventando un vero pilastro della difesa e in generale della squadra, anche nello spogliatoio. Il suo rinnovo, quindi, non è mai stato in discussione: a dilatare un po' i tempi sono state le note vicende societarie, ma il lieto fine della storia non mancherà.