Il futuro di Cristiano Ronaldo fa ancora discutere. Secondo Tuttosport, il portoghese ha il 75% di possibilità di rimanere alla Juventus anche l'anno prossimo, ma in caso di addio non ci sarebbe solo il Real Madrid. Anche Psg, Sporting Lisbona e Manchester United sono pronte ad inserirsi. Questi ultimi in particolare con i bianconeri potrebbero parlare di uno scambio che coinvolga Paul Pogba.