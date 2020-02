Una perdita di ​50,3 milioni di euro nel primo semestre 2019/20. La Juve ha ufficializzato in serata il bilancio della economico della prima parte di stagione. Numeri non certo positivi a cui la società dovrà cercare di far fronte anche se la situazione non è assolutamente tragica come tanti tifosi pensano. I motivi di tali risultati sono da imputare perlopiù ​ alanche per questo sono in programma nuove cessioni in estate. Necessità tecniche ma pure economiche dietro alla scelta di sfoltire la rosa e avere ingaggi meno pesanti. Anche per questo i 7 milioni di Eriksen e gli 8 di Haaland non erano sostenibili per il bilancio. Al contrario dei 3,5 di Kulusevksi.Come spiega Il Sole 24 Ore "Il cammino in Champions e le operazioni di calciomercato influiranno molto sull’esito del bilancio al 30 giugno 2020.". Il cammino in coppa e gli incassi che ne derivano saranno decisivi per capire quanto la Juve dovrà incassare con il mercato estivo. Più andrà avanti, meno avrà necessità di cedere, prima esce e più le partenze dovranno essere pesanti. Intanto l'aumento di capitale ha già abbassato l'indebitamento netto della società e sono stati stilati nuovi contratti di sponsorizzazione con Jeep e Allianz che prevedono incassi più alti rispetto a quelli precedentemente firmati. Per questo la Juve non guarda al futuro con negatività ma il cammino in Champions diventa a questo punto cruciale anche e soprattutto per le cessioni estive.