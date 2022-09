Non sorride la, sul fronte finanziario. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club bianconero si appresta infatti a chiudere il bilancio 2021-22 con un, almeno stando alle cifre emerse dalla semestrale di, la holding della famigliache controlla il 63.8% della società sportiva. Le perdite stimate sono diche, sommate alle 119 dell'altro semestre, mettono in luce un quadro un po' preoccupante.Il risultato di bilancio esatto si conoscerà a breve, dopo la riunione deldella Juventus prevista tra il 16 e il 23 settembre. "Se le perdite fossero confermate - spiega C&F - si tratterebbe di un rosso superiore rispetto all'esercizio 2020/21, quando chiuse a -209.9 milioni di euro. Per il club sarebbe ildopo le perdite appunto per 209.9 milioni nel 2020/21, per 89.7 milioni nel 2019/20, per 39.8 milioni nel 2018/19 e per 19.2 milioni nel 2017/18".