Da oggi, martedì 14 settembre, è possibile acquistare i biglietti per il primo match interno della Juventus Under 23 presso lo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. I bianconeri di Mister Lamberto Zauli scenderanno in campo domani pomeriggio, 15 settembre, alle ore 16.30 contro la FeralpiSalò. Il match, in gara unica, sarà valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.Come acquistare il biglietto? Con le stesse modalità di acquisto dei tagliandi della Prima Squadra: esclusivamente online, sull’Official Ticket Shop Juventus. Modalità di vendita che saranno le stesse per tutte le partite da disputare allo Stadio "Giuseppe Moccagatta". Si ricorda che non sarà attiva la vendita presso i botteghini dello stadio.In occasione di questa partita sono previste delle tariffe ridotte a 5€ per donne, under 20 e over 60.