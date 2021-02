1









Il futuro di Douglas Costa è ancora tutto da decifrare. Il Bayern Monaco non ha ancora assicurato garanzie per il suo riscatto, e così l’esterno potrebbe fare ritorno alla Juventus al termine del prestito secco annuale in Baviera. Nel frattempo si stanno facendo avanti altre pretendenti. Stando a quanto riporta la stampa britannica, il tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa, continua a tenere sott’occhio Douglas Costa, stimandone le sue qualità e guardando in ottica futura nel caso del possibile addio di Raphinha, direzione Liverpool.