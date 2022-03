Dal sito ufficiale della Juventus:



Il gruppo, ovviamente a ranghi ridotti per via dei diversi giocatori impegnati con le rispettive Selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni.



Al termine della sosta per le Nazionali, infatti, tornerà la Serie A e la Juventus sarà subito attesa da un big match, il Derby d’Italia contro l’Inter in programma all’Allianz Stadium domenica 3 aprile alle 20:45.



E allora con i calciatori rimasti a disposizione la sessione di allenamento odierna si è focalizzata su torelli ed esercizi di possesso palla, alternati a corsa a secco.



Domani allenamento in programma al mattino.