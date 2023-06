Paoloal: è ufficiale il nuovo club del 45enne, che fino a pochi giorni fa faceva parte dello staff di Massimilianoalla- Paolo Bianco è il 103° allenatore della storia del Modena FC. Il 45enne nato a Foggia, residente a Treviso, ex difensore con 524 presenze e 13 gol in carriera tra Serie A, B e C1, già nei quadri tecnici di Sassuolo, Siracusa, Sicula Leonzio, Shakhtar Donetsk e Juventus, ha firmato con il club gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione fino al 2026. Lo staff di Bianco sarà composto dal vice Filippo Pensalfini, dal collaboratore tecnico Salvatore Bruno, dal preparatore dei portieri Antonio Narciso, dal responsabile della preparazione atletica Stefano Taparelli, dai preparatori Alessandro Brandoli e Francesco Benassi (quest’ultimo dedicato anche al recupero infortuni), dal match analyst Andrea Pulga. A Paolo Bianco e a tutti i componenti dello staff tecnico il più sincero in bocca al lupo dal presidente Carlo Rivetti e da tutto il Modena FC: benvenuti nella famiglia gialloblù!.