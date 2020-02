Secondo i dati riportati da Opta, la Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più reti (263) in Serie A, completano 33 successi dei viola e 51 pareggi. La Juventus segna da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, è la striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia della massima serie. ​In caso di successo, la Juventus, inoltre, diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi).