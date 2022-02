La "bestia nera" del Torino? La Juve! È proprio la rivale cittadina la squadra che ha sconfitto più volte i granata in Serie A, 74 di cui 40 in casa bianconera. Ma non solo: la Vecchia Signora, infatti, è anche la formazione che ha realizzato più reti nella competizione contro i granata, 237 in totale. Numeri che fanno ben sperare Allegri in vista dell'imminente Derby della Mole di venerdì 18 febbraio, partita fondamentale per il prosieguo di stagione della Juve, in corsa per un posto in Champions. Riuscirà a migliorare ulteriormente il trend?