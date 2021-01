1









"Dall'inizio del 2013, il 18% delle sconfitte del Milan in Serie A sono arrivate contro la Juventus (14 su 77). Tallone."



Questo dato Opta fotografa un rapporto speciale della Juve con la squadra rossonera in questo glorioso decennio bianconero. A propiziare questo dato, oltre alla forza della Juventus, il fatto che le due squadre si siano incontrate più volte in Coppa Italia e che il Milan sia entrato in una fase piuttosto buia dopo l'ultimo scudetto di Allegri e Ibrahimovic. Un dato che è stato incrementato dal 3-1 a domicilio di ieri sera.