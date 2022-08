Una trattativa lunga, lunghissima. Cominciata con i primi contatti traper Cambiaso e finalizzata solo pochi giorni fa. Alla fine, però, tutto è andato per il meglio e Michele, trequartista classe 2002, vestirà la maglia della Juventus Under 23 in questa stagione. Uno dei talenti più cristallini del campionato Primavera, adesso, continuerà a crescere sotto l'ala di mister Brambilla.