Non è un mistero che laabbia messo gli occhi su un altro promettente giovane del vivaio del. Ma a differenza di quanto accaduto con Rovella e Cambiaso, che hanno lasciato il Grifone quando i rispettivi contratti erano ormai prossimi alla scadenza, con Besaggio il Genoa vorrebbe comportarsi diversamente. I rossoblù, spiega il Secolo XIX, vorrebbero mandarlo in prestito e dargli la possibilità di giocare con regolarità. E in questo senso la Juventus potrebbe essere un'ottima soluzione: i bianconeri, infatti, garantirebbero al giovane un posto nell'unser 23, prelevandolo a titolo temporaneo con un'opzione di riscatto.