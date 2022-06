Pietroattraverso un lungo post sul suo profilo Instagram ha salutato ildopo la stagione appena conclusa e la Serie A sfiorata. Queste le sue parole:"Ciao Pisa e grazie! Grazie per avermi accolto come una famiglia, grazie per avermi spinto su quella fascia, per aver ululato ad ogni cross ed applaudito anche se sbagliavo un dribbling; siete stati la benzina di questa squadra e vi sentivo in campo con noi sia in casa che fuori, i vostri cori mi rimbombano ancora nelle orecchie: che tifo, che città! Abbiamo lottato per la seria A, insieme, abbiamo vinto insieme e abbiamo perso insieme, abbiamo gioito insieme e siamo rimasti delusi insieme; abbiamo sfiorato il sogno. Ve lo ripeto ancora una volta: grazie! Che questo sia un addio o un arrivederci non lo so ancora, ma una cosa che so è che questa stagione la porterò nel cuore sempre, il calore che mi avete trasmesso mi riscalderà per anni a venire e il rispetto che mi avete dato è motivo di grande orgoglio per me: sono orgoglioso di aver indossato i vostri colori. Grazie alla squadra, al gruppo, ai singoli individui di questo team. Avete fatto la differenza, siete stati fondamentali per me e per il Pisa: in campo, in allenamento, in ritiro, a cena, ovunque. Non mi sono mai sentito così importante dentro una squadra ed è solo grazie a voi. Mi avete insegnato tanto, abbiamo condiviso tutto, vi ringrazio uno ad uno e vi auguro il meglio. Siete e sarete per sempre la mia famiglia. Grazie ancora di tutto".