La penuria di terzini in casa Juve ha costretto, com’è noto, Maurizio Sarri a convocare il giovane Pietro Beruatto, esterno della formazione Under 23. Il ragazzo alla fine ha vissuto il successo contro la Spal dalla panchina, rimandando a data da destinarsi il suo esordio nel massimo campionato, ma in ogni caso, anche fosse sceso in campo, non l'avrebbe fatto di fronte alla fidanzata Emma Valenti, la quale (a quanto si apprende dalle sue Instagram stories) non era né allo stadio né davanti alla tv. In mattinata la donna aveva pubblicato sui social una sua immagine, attirandosi il commento ironico di Nicolò Fagioli, compagno di squadra di Beruatto: "Mentre il tuo fidanzato è in panchina in Serie A tu ti fai ‘ste foto… vedi la differenza? La noti?".