Federicovuole tornare alla. Secondo quanto riportato da La Stampa, l'azzurro classe 1994 continua a spingere per una nuova esperienza nella squadra a cui è rimasto profondamente legato, tanto da non porre nemmeno particolari condizioni contrattuali e da offrire la sua disponibilità a un prestito secco di sei mesi, a partire da gennaio. Anche il, che ne detiene il cartellino, non si opporrebbe al trasferimento, visto che laè ferma. Se ne saprà eventualmente di più nei prossimi giorni, ora che in Italia è aperto il calciomercato.