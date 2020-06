Qual è l'obiettivo di Bernardeschi? Uscire dalla lista dei cedibili, così da tenersi stretto la Juventus. L'ha raccontato l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea come questi mesi siano decisivi per la possibile conferma dell'esterno toscano. Il suo nome è infatti abitudine di chi compila le liste dei giocatori in partenza: da Torino, Federico sembra sempre pronto a scappare con le valigie ormai riempite. In realtà, il desiderio del ragazzo è completamente differente: sa di aver trascorso una stagione particolarmente tormentata, ma vuole provare a ribadire la sua importanza nel gruppo Juve. E magari conquistare Sarri.