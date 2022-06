Il futuro di Federico Bernardeschi è ormai lontano da Torino e per il Campione d’Europa in carica si prospetta un destino ancora tutto italiano. Su di lui è forte l’interesse del Napoli infatti, il quale vorrebbe ingaggiare l’ex viola ma prima deve risolvere alcune situazioni interne. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, i partenopei devono prima piazzare altrove Matteo Politano, in modo da lasciare spazio all’inserimento di Bernradeschi che, chiede un ruolo centrale nel progetto di Spalletti.