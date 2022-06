Niente Milan per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata smentita categoricamente la destinazione rossonera per l'esterno classe 1994, in uscita dalla Juve a parametro zero. Resta calda, invece, la pista Napoli, ma il club partenopeo dovrà prima risolvere la questione legata a Dries Mertens e al suo possibile rinnovo.