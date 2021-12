Federico, a Tuttosport, parla ancora di Federico Bernardeschi."C’è sempre stata una chimica speciale con Federico, prima o poi doveva succedere. Oltre che un campione d’Europa, è un ragazzo con una grande profondità d’animo e gli attributi: beaste pensare ai rigori calciati a Euro 2020"."È un professionista top: cura alimentazione e sono in maniera maniacale come Lukaku e Cristiano Ronaldo, con il quale infatti aveva un bel rapporto"."Per il futuro abbiamo un piano d’azione chiaro. Valutiamo anche la permanenza alla Juventus, non dimentichiamoci che Federico ha voluto fortemente i bianconeri quando era alla Fiorentina e ci ha messo la faccia in prima persona. Per adesso non ci sono stati contatti con la Juve, vedremo…".