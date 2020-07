Tre di fila.per Federico Bernardeschi che dopo le partite contro Milan e Napoli in Coppa Italia è partito dal primo minuto contro il Bologna,Tre di fila, scrive proprio questo l'ex fantasista viola che su Instagram festeggia la larga vittoria della Juventus a Marassi contro il Genoa. "Three in a row" scrive il bianconero, la traduzione è facile facile: "tre di fila". Vittorie e partite da titolare.