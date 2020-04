Continua l'isolamento di tutti i cittadini italiani ed europei a causa del coronavirus. Anche i calciatori della Juve non sono da meno e Federico Bernardeschi ha raccontato a The Athletic come passa il tempo in quarantena: "Guardo Serie tv- le sue parole -. Cosa?”.“Più che suonare lo chiamerei proprio schitarrare. Mi piacciono molti gli ACDC, i Red Hot Cilli Peppers, i Nirvana…”