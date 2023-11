Federicomantiene viva la speranza di continuare la sua esperienza con la Juventus, ma al momento il club si concentra su altri obiettivi. Nonostante ciò, l'attaccante aspetterà una risposta definitiva dalla squadra bianconera prima di esplorare altre opzioni. La sua intenzione, almeno per la prima metà della stagione, è quella di fare ritorno in Europa, possibilmente in Italia, con la Juventus in cima alla sua lista di preferenze. La situazione rimane aperta, con Bernardeschi che resta in attesa della decisione del club prima di prendere ulteriori decisioni riguardo al suo futuro calcistico.