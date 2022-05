Dopo aver ottenuto al qualificazione alla prossima Champions League, in casa Juve ora la testa va esclusivamente alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Diversa è invece la situazione dei dirigenti bianconeri che, dovranno tenere la mente occupata anche sul mercato, tra rinnovi e obiettivi che devono ancora essere definiti. Ma nell'attesa di capire chi saranno i prossimi volti nuovi della Juve, bisogna anche guardare in casa, in virtù di alcune situazioni contrattuali da risolvere. Definito il futuro di Dybala e Chiellini infatti, ora resta da perfezionare anche quello che riguarda De Sciglio e Bernardeschi, prossimi alla scadenza.



DE SCIGLIO - Per l'ex terzino del Milan la firma sembra essere imminente e, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, l'accordo si dovrebbe trovare per un triennale a 1,5 milioni di euro più bonus. De Sciglio dunque rinnoverebbe fino al 2025, riunciando però all'attuale cifra percepita di circa 2,7 milioni. Salvo clamorosi colpi di scena dunque, si attende la fumata bianca nei prossimi giorni.



BERNARDESCHI - Diversa invece la situazione legata all'ex esterno della Fiorentina, con Madama che va al ribasso anche qui, mettendo sul piatto una cifra pari a 3 milioni di euro, contro i 4 che attualmente prende Bernardeschi. La volontà del calciatore è quella di restare all'ombra della Mole ed è atteso un incontro con il suo agente Federico Pastorello nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il rapporto tra la Juve e il Campione d'Europa in carica possa interrompersi in estate.