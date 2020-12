Un'indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riferito da 'La Stampa', Mino Raiola avrebbe proposto al Milan Federico Bernardeschi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex esterno della Fiorentina sarebbe stato anche oggetto di sondaggio da parte dell'Hertha Berlino. Una soluzione, questa, che al momento non troverebbe il gradimento del calciatore, in attesa di una proposta concreta per salire sul treno verso l'Europeo. Una cosa è certa: la Juve ha intenzione di cederlo già in questa sessione di gennaio. Oltre a Khedira, Bernardeschi potrebbe diventare la seconda cessione in un mercato che si annuncia particolarmente intenso.