vorrebbe lavorare con Andrea Pirlo. Per questo l'esterno bianconero sta respingendo tutte le possibili destinazioni per il futuro. Dopo aver detto no ad un trasferimento al Napoli bloccando così il possibile arrivo di Milik in bianconero, Berna sarebbe anche poco convinto di un trasferimento all'estero, da dove erano arrivati interessamenti da parte dell'Atletico Madrid. L'ex Fiorentina vuole rimanere alla Juve e continuare a fare l'ala, come riporta Tuttosport.