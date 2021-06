L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus può aver cambiato i piani per Bernardeschi, che ha vissuto le sue stagioni migliori sotto la gestione di Max. Stando a quanto riporta Laziochannel.it, però, l’ex Fiorentina potrebbe entrare nel mirino della Lazio, gradito dal nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, ex bianconero. Inoltre, Bernardeschi potrebbe fungere da contropartita tecnica per un giocatore accostato tempo fa alla Juve, ovvero Correa.