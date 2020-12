Tanti nomi per la quarta punta, in casa Juve. Ma c'è qualche idea anche in zona uscite. Come quella che riguarda Khedira, che sembra diretto in Premier League con l'Everton in pole position, ma soprattutto Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno potrebbe essere sacrificato per ottenere risorse fresche da investire. Come racconta il quotidiano, l'ex esterno della Fiorentina piace al Lione e potrebbe rientrare nell'operazione Depay ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche l'Hertha Berlino. Un sondaggio, sì, attraverso una serie di intermediari. E Federico ora riflette...