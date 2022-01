Intervistato da DAZN, il numero 20 della Juve Federico Bernardeschi ha svelato anche alcuni retroscena della sua vita famigliare con la moglie Veronica Ciardi, sposata la scorsa estate dopo l'Europeo, e le due figlie. Ecco le sue parole: "Quando sono a casa non parlo di calcio, non uso il cellulare e, adesso che sono orgogliosamente padre, dedico più tempo possibile alle mie due figlie, Deva e Lena. Cerco di dar loro tutto l'amore del mondo, ovviamente facendo anche qualche sbaglio. Ma è naturale, e in realtà è anche una parte bella dell'essere genitori. Non siamo esseri perfetti: loro devono imparare ad amare anche le imperfezioni degli altri, come noi ameremo le loro. Un mio sfizio? Adoro la liquirizia".