"Bernardeschi ha fatto una grande partita, anche in nazionale. Ora sta bene mentalmente, aveva bisogno anche lui. Possibile che domani possa giocare". Sembra una bella e buona investitura per Federico Bernardeschi, e arriva proprio da Andrea Pirlo. L'esterno toscano pare infatti proiettato verso un'altra maglia da titolare nella sfida della Juventus di domani sera, contro il Ferencvaros. Una partita che può nuovamente rilanciare le ambizioni dell'ex Fiorentina, anche perché Chiesa non è ancora al top della forma e "non ha i novanta minuti nelle gambe".