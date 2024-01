Cristianoha svelato che il mercato sembra essere chiuso, ma c'è ancora una finestra, quella che porterebbe a Federico. Come riferisce Calciomercato.com Bernardeschi ha fatto ritorno a Toronto ed è tornato ad allenarsi con il suo club. Tuttavia gradirebbe molto il ritorno a Torino, sponda bianconera. All'ombra della Mole ha già trascorso le vacanze natalizie e spererà fino all'ultimo giorno di mercato in una chiamata dalla Vecchia Signora. Il club canadese sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito.