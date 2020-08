Dopo la frenata nella trattativa per Milik, conpoco convinto di accettare il Napoli, il futuro del classe '94 è tutto da scrivere: il giocatore è in uscita dalla Juventus che, come scrive La Gazzetta dello Sport, aveva pensato di inserire Bernardeschi nell'operazione che avrebbe potuto portare Federico Chiesa in bianconero. Possibile ritorno in viola per Berna, che la Juve l'ha preso proprio dalla Fiorentina pagandolo 40 milioni di euro nel 2017.