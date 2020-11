Qual è il futuro di Federico? L'edizione odierna de Il Corriere della Sera conferma quanto riportato qualche settimana fa da IlBianconero.com : non c'è futuro alla Juve per l'esterno toscano. Tanti allenatori hanno provato a trovare la giusta collocazione in campo: prima Allegri, poi Sarri, quindi Andrea Pirlo. Risultati: scarsi.Quattro milioni e mezzo di stipendio: pure così si spiega la volontà della Juventus di liberarsi quanto prima del numero 33, che in ottica di spending review può far spazio a calciatori certamente più funzionali. Probabile che Federico parta pertanto in prestito:Bernardeschi scalda i motori, dunque. Non per l'ennesimo scatto sulla fascia: ma per l'addio.